Üç kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Bursa Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla yaralama olayının şüphelisi olduğu tespit edilen Davut S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde gözaltına alınan Davut S, Gemlik'e getirilirken, zanlı Davut S'nin polise verdiği ifadede, alacaklı olduğu İ.K'yi korkutmak amacıyla ona doğru tabancayla ateş ettiğini söyledi.

Yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ise hastanede devam ettiği öğrenildi.

Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokağı'nda dün akşam silahla açılan ateş sonucu İ.K. ve olay yerinde bulunan 2 kişi yaralanmış, yaralılar Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.