Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor! Öcalan çıkışları Meclis'i karıştırdı

ÜMİT KARADAĞ / YENİÇAĞ



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda TBMM açılış oturumu kapandıktan sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı.

Bahçeli, DEM Partililerle yakınlaşmasını “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” sözleriyle savunmuştu.

Bahçeli’nin bu adımını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da desteklemiş, “Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım bir kenara konulamaz. Sayın Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır. Sayın Bahçeli'den böyle bir adım beklemeyenler olabilir. Ama biz kıdemli bir siyasetçi olarak Sayın Bahçeli'nin böyle bir adımı atmasını garipsemedik” diye konuşmuştu.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Bu gelişmelerin ardından Bahçeli’den art arda Öcalan çağrıları gelmiş, terör örgütü PKK liderini Meclis’te konuşmaya davet etmişti.

DEM Parti de Erdoğan ve Bahçeli’nin bu çıkışlarına olumlu yanıt vermişti. CHP lideri Özgür Özel ise “Terör bitecekse, barış sağlanacaksa bu sürece kayıtsız kalmayacağız. Anaların gözyaşı dinecekse, Türk’ün ve Kürt’ün acıları sona erecekse bu süreçte yer almak bizim görevimizdir” sözleriyle yeni sürece destek vermişti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç

32 MİLLETVEKİLİ İYİ PARTİ’YE KATILMAK İSTİYOR

Gazetemize konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, AKP, CHP ve MHP içinden kendini “Ulusalcı ve Milliyetçi” olarak tanımlayan 32 milletvekilinin “Yeni Anayasa ve Öcalan” tartışmalarından rahatsız oldukları gerekçesiyle İYİ Parti’ye katılmak istediklerini belirtti.

Kılınç, “Meclis’te önemli bir sayıda milletvekili, yeni bir Çözüm Süreci’ne hazırlık yapılmasından oldukça rahatsız. Bahçeli’nin ilk Öcalan çağrısı, AKP’li yöneticilerin açıklamaları ve Özgür Özel’in bu süreçteki tavrı nedeniyle AKP, CHP ve MHP’den toplam 32 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmek istediği bilgisine ulaştık” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İYİ Partili Kılınç, istifayı düşünen bu isimlerin 25 Ekim’de partinin kuruluş yıldönümünde partiye katılmasının da beklenmediğine dikkat çekti.