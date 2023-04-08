Üç Şehit Polisimizin intikamı alındı

Operasyonda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şehit polis memurlarının arkadaşlarının kanlarını yerde bırakmayarak operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti ve kahraman şehitlere rahmet diledi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2016 yılında Kahraman Polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman Şehitlerimize rahmetle" dedi.