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Üç Şehit Polisimizin intikamı alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda 2016 yılında şehit edilen polis memurları Ahmet Demir, Ramazan Akyürek ve Metin Malkav'ın intikamının alındığını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 23:25
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Üç Şehit Polisimizin intikamı alındı

Üç Şehit Polisimizin intikamı alındı
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Operasyonda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şehit polis memurlarının arkadaşlarının kanlarını yerde bırakmayarak operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti ve kahraman şehitlere rahmet diledi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2016 yılında Kahraman Polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman Şehitlerimize rahmetle" dedi.

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