Üç ülke terörle mücadele gücü kuracak

Kaynak: AA
Üç ülke terörle mücadele gücü kuracak
Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak terörle mücadele gücü kurmaya hazırlandığı, ortak gücün en kısa sürede göreve başlayacağı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nijer Genelkurmay Başkanı Moussa Salaou Barmou, bölgede terörle mücadele amacıyla ortak görev gücü kuracaklarını açıkladı.

Barmou, ortak gücün en kısa sürede göreve başlayacağını ifade etti.

Liptako-Gourma ismiyle bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun paylaştığı ortak sınır bölgesinde yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor. Almanya'nın yüz ölçümünden büyük olan Liptako-Gourma, 2015'ten bu yana El Kaide ve IŞİD bağlantılı terör gruplarının saldırısına uğruyor.

Yönetimlerinde askerlerin olduğu 3 ülke, Eylül 2023'te terörle etkin mücadele amacıyla Sahel Devletleri İttifakını (AES) kurmuştu.

Öte yandan Mali Mayıs 2022'de, Burkina Faso ve Nijer ise Kasım 2023'te G5 Sahel Görev Gücü'nden ayrılmıştı.

Bu 3 ülke ayrıca 28 Ocak'ta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) çekileceklerini duyurmuştu.

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