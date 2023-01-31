31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji & Otomotiv
  • >
  • Telefona sızan 3 zararlı uygulama daha tespit edildi. Kullanıcılara 'para kazanma' vaadiyle kandırıyorlar

Telefona sızan 3 zararlı uygulama daha tespit edildi. Kullanıcılara 'para kazanma' vaadiyle kandırıyorlar

Android cihazlarda yer alan ve kullanıcılara para kazandırma vaadiyle kandıran 3 uygulamanın daha keşfedildiği ortaya çıktı. Kullanıcılara reklam izletip izletip para vermeyen uygulamaların telefonlardan hemen silinmesi gerekiyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:24
Takip Et

Üç zararlı yazılım daha tespit edildi

Telefona sızan 3 zararlı uygulama daha tespit edildi. Kullanıcılara 'para kazanma' vaadiyle kandırıyorlar
+
Aa
-

Kullanıcıları dolandıran Android uygulamaları, kullanıcıların görevleri tamamlayarak para kazanabileceğini iddia ediyor ancak ödülleri toplamak imkânsız.

Bleeping Computer tarafından açıklanan bilgilere göre; raporda bahsi geçen üç uygulama toplamda 20 milyondan fazla indirilmiş. Lucky Step-Walking Tracker 10 milyondan fazla indirilirken, WalkingJoy ve Lucky Habit uygulamalarının her biri 5 milyondan fazla indirilmiş.

Her 3 uygulama da belirli bir mesafeyi yürümek veya sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek gibi belirli görevleri yerine getirmeleri karşılığında kullanıcıları sanal para ("bilet" veya "jeton") ile ödüllendiriyor. Ödülleri reklam izleyerek de kullanıcıların kazanabileceğini iddia ediyor.

Doctor Web virüs raporunda belirtilene göre kullanıcıların "kazandıklarını" geri alma sürecini başlatmak için önemli sayıda ödül toplaması gerekiyor. Bunu yapabildikleri takdirde uygulamalar ek olarak düzinelerce reklam videosu izlemelerini talep ediyor. Daha sonra para çekme işlemini 'hızlandırmak' için birkaç düzine reklam daha izlemeleri öneriliyor. Üstelik tüm bunlara rağmen uygulamalar herhangi bir ödeme gerçekleştirmiyor ve cihazınızı sahip olduğu izinler sayesinde virüslere açık hâle getiriyor.

Uygulamalar geçtiğimiz gün itibariyle Google Play'de mevcut durumdaydı ancak yakında mağazadan kaldırılacak. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
7
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.