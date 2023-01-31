Telefona sızan 3 zararlı uygulama daha tespit edildi. Kullanıcılara 'para kazanma' vaadiyle kandırıyorlar

Kullanıcıları dolandıran Android uygulamaları, kullanıcıların görevleri tamamlayarak para kazanabileceğini iddia ediyor ancak ödülleri toplamak imkânsız.

Bleeping Computer tarafından açıklanan bilgilere göre; raporda bahsi geçen üç uygulama toplamda 20 milyondan fazla indirilmiş. Lucky Step-Walking Tracker 10 milyondan fazla indirilirken, WalkingJoy ve Lucky Habit uygulamalarının her biri 5 milyondan fazla indirilmiş.

Her 3 uygulama da belirli bir mesafeyi yürümek veya sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek gibi belirli görevleri yerine getirmeleri karşılığında kullanıcıları sanal para ("bilet" veya "jeton") ile ödüllendiriyor. Ödülleri reklam izleyerek de kullanıcıların kazanabileceğini iddia ediyor.

Doctor Web virüs raporunda belirtilene göre kullanıcıların "kazandıklarını" geri alma sürecini başlatmak için önemli sayıda ödül toplaması gerekiyor. Bunu yapabildikleri takdirde uygulamalar ek olarak düzinelerce reklam videosu izlemelerini talep ediyor. Daha sonra para çekme işlemini 'hızlandırmak' için birkaç düzine reklam daha izlemeleri öneriliyor. Üstelik tüm bunlara rağmen uygulamalar herhangi bir ödeme gerçekleştirmiyor ve cihazınızı sahip olduğu izinler sayesinde virüslere açık hâle getiriyor.

Uygulamalar geçtiğimiz gün itibariyle Google Play'de mevcut durumdaydı ancak yakında mağazadan kaldırılacak.