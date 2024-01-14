Uçağı kaçıran kadın yolcu havalimanını birbirine kattı. Hem suçlu hem güçlü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tuncay Özülü
Uçağı kaçıran kadın yolcu havalimanını birbirine kattı. Hem suçlu hem güçlü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağı kaçıran kadın bir yolcu, yer hizmetleri personeline bağırarak uçağa binmeye çalıştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kadın bir yolcu uçağa biniş süresini kaçırdı.

Uçağa binmesi için kendisine belirtilen havalimanında olamayan yolcu, sürenin geçmesi sebebiyle uçağa kabul etmedi.

Bunun üzerine yer hizmetleri personeliyle tartışmaya başlayan yolcu, görevlilere bağırarak “O uçağa bineceğim, kapıyı açacaksın bana” dedi.

Yolcu havalimanında bağırarak, "Bana kapıyı açmıyorlar. Güvenliği çağırsınlar, ben gideceğim. Kapıyı açacaksın bana. Bana hemen kapıyı açın. Ben böyle terbiyesizlik görmedim. Üsluba bak." sözleriyle yetkililere bağırdı.

O anlar havalimanında bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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