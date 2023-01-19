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Yolcu uçağın camı bir anda kan oldu. Korku dolu anlar

Yolcu uçağı pilotunun pisti görüp inişe geçtiği anlarda uçağın ön camına bir kuşun çarpma anının videosu sosyal medyada gündem oldu. Uçağın ön camı kanla kaplanırken, pilotun panik yapmayarak sakinliğini koruması yolcuların hayatını kurtardı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 09:39
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Uçağın camı bir anda kan oldu

Yolcu uçağın camı bir anda kan oldu. Korku dolu anlar
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Odatv'nin haberine göre, uçak, helikopter gibi hava araçları için büyük tehlike arz eden kuşlar, ortalama 2 kg olmalarına rağmen 40 tonluk uçakların düşmesine neden olabiliyor.

Sosyal medyada yayınlanan videoda ise bir uçağın iniş sırasında kuş çarpması yaşadığı anlar kaydedildi.

VİDEO GÜNDEM OLDU

Söz konusu videoda yolcu uçağı iniş halindeyken bir kuşun hızlıca gelerek uçağın ön camına çarptığı görüldü. Kuşun ön cama çarpmasıyla birlikte ön camı kan izleri kapladı.

Durum karşısında sakin kalabilen pilot uçağı güvenli bir şekilde piste indirebildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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