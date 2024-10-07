Uçağın iniş takımı alev aldı yolcular büyük tehlike atlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uçağın iniş takımı alev aldı yolcular büyük tehlike atlattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda, acil iniş yapan bir yolcu uçağı alev aldı. Yolcular büyük tehlike atlattı.

Las Vegas'ta pilotlar duman tespit etti. Pilot acil inişe karar verirken, uçak piste tekerler koyduğunda büyük tehlike atlattı. Uçağın iniş takimları alev aldı. O anlarda cep telefonları kayıttaydı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda, acil iniş yapan bir yolcu uçağı tehlike atlattı. Frontier Airlines’a ait Airbus A321-200 tipi uçağın acil yaptığı sırada iniş takımları alev aldı. Pist kenarında bekleyen Havalimanı itfaiye ekipler uçağı kısa sürede müdahale etti.

Frontier Havayollar,ı'ndan olay sonrası açıklama geldi. Uçağın San Diego'dan Las Vegas’a uçtuğu sırada pilotların duman tespit ederek, acil inişe karar verdiği belirtildi. Uçak piste tekerlek koymasıyla birlikte uçağın iniş takımları alev aldı. .

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Tüm yolcular ve mürettebat güvenlik bir şekilde tahliye edildiği belirtiliyor. Las Vegas Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda operasyonlar kısa süreliğine aksadı.

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