Uçağın motoruna kuş girdi patlamalar yaşandı. Kalkışta korkulu dakikalar

Kaynak: Haber Merkezi
Uçağın motoruna kuş girdi patlamalar yaşandı. Kalkışta korkulu dakikalar
Arjantin'in Buenos Aires-Ezeiza Havalimanından kalkışa geçen uçağın motoruna kuş girinci korkulu dakikalar yaşandı. Uçağın motorunda peş peşe patlamalar yaşandı. O anlar cep telefonuna kaydedildi.

Uçağın motoruna kalkış sırasında kuş girince korku dolu dakikalar yaşandı. Pilot uçağın pistteki koşturmasını durdurmayı başardı, uçak seferden çekildi.

Arjantin'deki Buenos Aires-Ezeiza Havalimanı'ndan kalkış için koşturan Flybondi'ye ait B737-800 tipi yolcu uçağının motoruna kuş girdi. Uçağın motorundan alev çıktığı görülürken kokpit ekibi kalkışı durdurarak park pozisyonuna geri döndü.

Yetkililer olay sırasında kimsenin yaralanmadığını açıklandı. Uçak, seferden alınarak, bakım çekildi.Yolcular için başka uçak tahsis edildiği ve seferin 5 saat gecikmeye uğradığı aktarıldı.

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