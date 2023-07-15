Uçak biletlerini Beşiktaş aldı, Halil'i Galatasaray kaptı!

Galatasaray, yeni sezon öncesi bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un kadrosunda yer alan Halil Dervişoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce 2 defa sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen milli oyuncuyu Beşiktaş da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in "Beşiktaş ismini kullanıp kulübü ile pazarlık yaptı" dediği Dervişoğlu, Galatasaray'a imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, yerli forvet listesinde yer alan Umut Nayir'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından bu bölgedeki açığı Halil Dervişoğlu ile doldurdu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 11 maça çıkıp 1 gol attı.

UÇAK BİLETLERİNİ BEŞİKTAŞ ALDI

Halil Dervişoğlu, Beşiktaş ile anlaştıktan sonra, İstanbul için uçak biletlerini aldırdığı belirtildi. Ayrıca Halil Dervişoğlu'nun, dün geceden beri Beşiktaş'ın telefonlarına cevap vermediği öğrenildi.