Uçak evin üzerine düştü: Ölüler var

Kaynak: İHA
Uçak evin üzerine düştü: Ölüler var

Almanya'da küçük uçağın evin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'da küçük uçağın evin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Mönchengladbach kenti yakınlarındaki Kleinenbroich kasabında meydana küçük bir uçak, evin üzerine düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Neuss Polis Merkezinden Claudia Suthor yerel medyaya yaptığı açıklamada, kazada biri pilot olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen diğer işinin uçakta mı yoksa yerde mi olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, pilotun uçaktaki motor arızasını havadayken bildirdiği ve Mönchengladbach Havalimanına inmek istediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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