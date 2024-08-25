Uçak tuvaletinde sigara içen yolcu kriz yarattı

Kaynak: DHA
Uçak tuvaletinde sigara içen yolcu kriz yarattı

İzmir Ankara seferini yapan Ajet Havayolları’na ait yolcu uçağında tuvalette sigara içen yolcu krizine neden oldu.

Kendisini uyaran kabin görevlilerine ve yolculara saldıran yolcu, uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişinin sonrasında gözaltına alındı.

Aktarılan bilgilere göre TC-JFT kuyruk tescilli Ajet Havayolları'na ait uçak Ankara Esenboğa uçuşunu yapmak üzere saat 18.00’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalktı. Uçak Esenboğa Havalimanı’na inişi öncesinde yolculardan birinin tuvalette sigara içtiği belirlendi. Kabin ekibi yolcuyu uyarmasına rağmen, yolcu uyarıları dikkate almadı. Olay uçağın pilotuna bildirildi. Hava trafik kontrolörü ile irtibat kuran pilot park pozisyona polis talebinde bulundu. Bu sırada yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibi ve yolculara saldırdığı iddia edildi. Uçak saat 19.05’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişini sorunsuz şekilde tamamlarken kriz yaratan yolcu polis tarafından göz altına alındı.

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