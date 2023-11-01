Uçaksavar mermisiyle yakalandı. Serbest kaldı

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis memurları, şüphe üzerine sokaktaki bir motosikleti durdurdu.

Kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri üst araması da yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden uçaksavar mermisi çıktı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, uçaksavar mermisini askerden hatıra olarak getirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.