Uçakta ayaklarını uzatıp kendisini rahatsız eden adama uyurken oje sürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Uçakta ayaklarını uzatıp kendisini rahatsız eden adama uyurken oje sürdü
Uçakta uyurken ayaklarını uzatan adam, karşılığında unutamayacağı bir ders aldı!

Bir uçak yolculuğunda, bir adam önündeki koltuğun üzerine ayaklarını uzatarak rahatsızlık verici bir şekilde uyudu. Bu duruma dayanamayan bir kadın, adamın ayaklarına kırmızı oje sürerek ona unutamayacağı bir ders hazırladı. Uçakta yaşanan olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışma yarattı. Kimileri kadının tepkisini haklı bulurken, kimileri de bu davranışın uygun olmadığını düşündü. Yolculuk sırasında yaşanan bu olay, insanların uçakta göstermeleri gereken saygı ve nezaket konularında bir kez daha düşünmelerine neden oldu.

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