Uçakta gösterilen Oscarlı filme sansür

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uçakta gösterilen Oscarlı filme sansür

Sonunda bu da oldu. Oscarlı filmde denize mayoyla giren adamın görüntüsünü sansürlediler.

Suudi Havayolları’ndan şoke eden hareket. Suudi Havayolları’nı kullanan Türk yolcu, uçakta film izlemek için Oscarlı bir film seçti.

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Drama türündeki kazanan İlgi Alanı (The Zone of Interest) isimli filmi tercih eden yolcun filmin ilerleyen sahnelerinde adeta şoke oldu.

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Mayoyla denize giren bir adamın mayosunun sansürlendiğini gören yolcu, bu görüntüyü çekerek sosyal medyadan yayınladı. Pek çok kullanıcı bu çağ dışı ve bağnaz hareket karşısında tepki gösterdi.

İlgi Alanı (The Zone of Interest) fiminin konusu

Jonathan Glazer’ın Cannes Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülü ve FIPRESCI Ödülü ile dönen filmi İlgi Alanı, kamp komutanı Rudolf Höss’ün Auschwitz’in bitişiğinde yaşadığı “huzurlu” aile hayatından bir kesit sunuyor.

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Film, bu yıl “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” dahil olmak üzere 5 dalda Oscar aldı.

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