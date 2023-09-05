Uçakta ishal paniği. Acil iniş yaptı

Delta Havayolları’nın DL115 sefer sayılı uçuşu, 1 Eylül’de ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinden İspanya’nın Barcelona kentine gitmek üzere havalandı. Ancak uçak, ishal bir yolcunun uçağın içine dışkısını yapması nedeniyle kalkıştan 2 saat sonra havalimanına geri döndü.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Uçakta yaşanan bu ilginç olayı pilot, X (Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bir ses kaydıyla anlattı. Pilot, "uçağın tamamında problem yaşandığını" belirterek durumun "biyolojik tehlike" olduğunu söyledi.

TEMİZLENEN UÇAK BARCELONA'YA UÇTU

Pilotun bu açıklamasının ardından uçak, kalkıştan yaklaşık iki saat sonra Atlanta’ya geri döndü. Acil iniş yapan uçak, Delta Havayolları’nın çalışma ekipleri tarafından temizlendi ve ertesi gün Barcelona’ya yeniden uçtu.

Delta Havayolları, yaşanan olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, müşterilerinden seyahat planlarında gecikme ve rahatsızlık yaşadıkları için özür diledi.

Havayolu şirketinin açıklamasında, "Çalışma ekiplerimiz, uçağı en hızlı ve en güvenli şekilde temizledi. Ekibimiz, müşterilerimizi nihai varış noktalarına ulaştırmak için gereken her şeyi yaptı. Müşterilerimizin seyahat planlarındaki gecikme ve rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.