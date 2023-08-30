Uçakta namaz tartışmasının nereden başladığı ortaya çıktı. O pilot işten nasıl kovuldu

THY uçaklarında kokpitte namaza izin çıkmasının önünü açan kişi ve olayların perde arkası ortaya çıktı.

Uçakta namaz tartışmasının nereden başladığı ortaya çıktı. O pilot işten nasıl kovuldu

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre; "kokpitte ibadet, namaz" gündemi geçtiğimiz Nisan ayında bir yurt dışı uçuşu sırasında başladı.

Kokpitte namaz kılmak isteyen ikinci pilot M.F.S'ye, 30 yıllık kaptan pilot Y.G, "Uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir" diye karşı çıktı.

Kokpitte yaşanan bu durumu ikinci pilot M.F.S, THY'nin üst düzey yöneticileri ile paylaştı.

Görünen o ki; kaptan pilot M.F.S'nin "uçuş güvenliği" kaygısı ile "kokpitte ibadet" tartıya çıktı.

Ağırlık, "kokpitte ibadetten" yana oldu...

Kaptan pilot Y.G, i "perfonmans düşüklüğü" gerekçe gösterilse de, iddiaya göre, ikinci pilot M.F.S'nin namaz kılmasını engellediği gerekçesi ile işten çıkarıldı.

HAVACILIK KURALLARI KANLA YAZILMIŞTIR

THY ile davalaşma süreci başlatmak isteyen Y.G sonrasında uzlaşmayı tercih etti, tazminatını alarak ayrıldı. Başka bir havayolu şirketinde pilot olarak işe başladı.

Kendisi ile telefonla görüştüğüm Y.G, kimsenin ibadeti ile sorunun olmadığını, tamamen olayın uçuş güvenliği ile ilgili olduğunun altını çizerek, "Havacılık kuralları kanla yazılmıştır. Bu durum bizim temel ilkemizdir. Benim temel itirazım, uçuş güvenliğinin tehlikeye atılmamasıdır. Ancak olay başka bir şekilde yorumlandı ve şirketimden işten çıkartılmam ile sonuçlandı" dedi.

KOKPİTTE NAMAZA ONAY

Bu tartışmalar kamuoyunda sıcaklığını korurken, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için düzenleme getirileceğini açıkladı.

İşte o düzenleme dün ilk kez Patronlar Dünyası'nda belgeleri ile okuyarak öğrendiğiniz gibi 24 Ağustos tarihinde yürürlüğe girdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de onayı ile "kokpitte namaza" izin çıktı.

THY uçuş operasyon yönergesinde yer alan C maddesinde şu ifadelere yer verildi:

Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle, uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir

İŞTE O PİLOT

İşte tüm bu sürecin perde arkasında geçen Nisan ayında ikinci pilot M.F.S ile kaptan pilot Y.G arasındaki tartışma vardı.

Babası Londra'da bir üniversite de geçmişte Felsefe Prosörü olan ikinci pilot M.F.S'nin kaptan pilot Y.G'yi THY üst yönetimine şikayet etmesi ile başlayan süreç, Y.G'nin işten çıkartılması, ardından kamuoyunda başlayan tartışma ve nen nihayetinde "kokpitte ibadete" onay ile sonuçlandı.

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