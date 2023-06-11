Uçakta rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti

THY'nin New York uçağı rahatsızlanan yolcu nedeniyle Budapeşte'ye acil iniş yapmak zorunda kaldı. Rahatsızlanan çocuk yolcu kurtarılamadı.

Uçakta rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 3 sefer sayılı İstanbul-New York uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Budapeşte'ye acil iniş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, ABD'nin New York şehrine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı, Macaristan üzerindeyken, 11 yaşındaki bir yolcu rahatsızlandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kabin ekibinin anonsu üzerine, rahatsızlanan çocuğa ilk müdahale, uçaktaki bir doktor tarafından yapıldı. Daha sonra 287 yolcusu bulunan uçak, Budapeşte Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Çocuk yolcunun, hem uçaktaki doktorun hem de havalimanından gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çocuğun cenazesi, yanında bulunan anne ve babası ile birlikte uçaktan indirildi.

THY uçağı yakıt ikmalinin ardından seferini tamamlamak için tekrar havalandı.

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