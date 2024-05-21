Uçakta şiddetli türbülans: 1 ölü 30 yaralı

Londra-Singapur seferini yapan Singapur Havayolları'na ait yolcu uçakta türbülans yaşandı. Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağında; 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.

Şiddetli türbülans nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Konuya dair havayolu şirketinden açıklama geldi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, “20 Mayıs’ta Londra'dan (Heathrow) havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı uçuş şiddetli türbülansa girdi. Uçak Bangkok'a yönlendirildi ve 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te iniş yaptı. Yaralıların olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiği doğrulayabiliriz” ifadelerine yer verildi.

"EK YARDIM İÇİN BANGKOK'A BİR EKİP GÖNDERİYORUZ"

Yolcunun ailesine baş sağlığı dilenen açıklamada, “Önceliğimiz uçaktaki tüm yolculara ve mürettebata mümkün olan her türlü yardımı sağlamak. Gerekli tıbbi yardımı sağlamak için Tayland'daki yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan ek yardım için Bangkok'a bir ekip gönderiyoruz” denildi.