Uçakta şiddetli türbülans: 1 ölü 30 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Uçakta şiddetli türbülans: 1 ölü 30 yaralı
Londra’dan Singapur’a sefer yapan yolcu uçağında türbülans nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği, en az 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Londra-Singapur seferini yapan Singapur Havayolları'na ait yolcu uçakta türbülans yaşandı. Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağında; 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.

Şiddetli türbülans nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Konuya dair havayolu şirketinden açıklama geldi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, “20 Mayıs’ta Londra'dan (Heathrow) havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı uçuş şiddetli türbülansa girdi. Uçak Bangkok'a yönlendirildi ve 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te iniş yaptı. Yaralıların olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiği doğrulayabiliriz” ifadelerine yer verildi.

"EK YARDIM İÇİN BANGKOK'A BİR EKİP GÖNDERİYORUZ"

Yolcunun ailesine baş sağlığı dilenen açıklamada, “Önceliğimiz uçaktaki tüm yolculara ve mürettebata mümkün olan her türlü yardımı sağlamak. Gerekli tıbbi yardımı sağlamak için Tayland'daki yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan ek yardım için Bangkok'a bir ekip gönderiyoruz” denildi.

56889-1.jpg

56889.jpg

aw209347-01.jpg

Son Haberler
Tüpraş Stadyumu'na bu kartal nereden geldi? Bir anda ortaya çıktı Spor
Tüpraş Stadyumu'na bu kartal nereden geldi? Bir anda ortaya çıktı
Ortaokul öğrencileri arasındaki kavgada kan aktı Yerel Haberler
Ortaokul öğrencileri arasındaki kavgada kan aktı
Pazar yanıyor. Esnaf da vatandaş da isyanda Ekonomi
Pazar yanıyor. Esnaf da vatandaş da isyanda
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı Yerel Haberler
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı
Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan Magazin
Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan
Gazze'de can kaybı 35 bin 647 Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 647
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var Spor
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var