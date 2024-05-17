Uçan araba çıktı! Performansı büyüledi

Düzenleme: Kaynak: AA
Uçan araba çıktı! Performansı büyüledi
HEXA adı verilen uçan otomobil, Japonya’nın başkenti Tokyo'da ilk kez halka tanıtıldı.

LIFT Aircraft’ın CEO’su Matt Chasen, yakın bir gelecekte bu tür uçan araçların şehir içi hava taksi servisi olarak kullanılacağını öngörüyor.

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Chasen, “Mevcut kamu alanları, bu tür uçakların operasyonlarına henüz izin vermiyor. Ancak teknoloji sayesinde halkın güvenini kazanmayı hedefliyoruz. Bu güven sağlandığında, insanların bu kişisel hava taksilerini belirli uçuşlar için tercih etmeleri kaçınılmaz olacak.” şeklinde konuştu.

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Federal Havacılık İdaresi, şu an için bu tür araçlar için özel bir pilot lisansı gerektirmiyor; ancak bu drone tipi helikopterler, şimdilik yalnızca gündüz saatlerinde uçuş yapabiliyorlar. Bu tek kişilik araç, 18 pervane ile donatılmış ve 250 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip.

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