Uçan çatı arabanın üstüne düştü

Kaynak: İHA
Uçan çatı arabanın üstüne düştü

Esenler'de, yaklaşık 15 gündür boş olan binanın çatısında çökme meydana geldi. Çatıdan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine çöktü.

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1118. Sokak'taki yaklaşık 15 gün önce boşaltılan bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Çatıdan kopan parçalar, binanın önünde park halinde olan iki otomobilin üzerine düştü.

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İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan incelemede kimsenin olmadığı tespit edildi.

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Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağa araç ve yaya trafiğine kapattı. Yaralı ve can kaybının olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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