Uçan Türkiye'de halk ucuz ekmek kuyruğunda. Ağla sevgili yurdum ağla

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda onlarca vatandaşın ucuz ekmek kuyruğunda beklediği görüntüler gündem oldu.

Uçan Türkiye'de halk ucuz ekmek kuyruğunda. Ağla sevgili yurdum ağla

İstanbul'da çekildiği anlaşılan görüntülerde onlarca vatandaşın ucuz ekmek kuyruğunda beklediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"ENFLASYONUN BELİNİ KIRDIK"

Ekonomik krizin etkilerinin azaldığı, enflasyonun ise "belinin kırıldığının" söylendiği güzel ülkemizde ucuz ekmek kuyruğu görüntüler oldukça dikkat çekti.

kuyrukgorsel.pngBir vatandaş tarafından çekilen ve İstanbul'un hangi ilçesinde olduğu belli olmayan görüntülerde çok sayıda vatandaşın ucuz ekmek alabilmek için kuyrukta beklediği görülüyor.

kuyrukgorsel2.png
Görüntüleri çeken vatandaşın da ise "Bunlar daha iyi günleriniz" şeklinde yaptığı yorum ise dikkat çekti.

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