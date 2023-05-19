Uçan Türkiye'de halk ucuz ekmek kuyruğunda. Ağla sevgili yurdum ağla

İstanbul'da çekildiği anlaşılan görüntülerde onlarca vatandaşın ucuz ekmek kuyruğunda beklediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"ENFLASYONUN BELİNİ KIRDIK"

Ekonomik krizin etkilerinin azaldığı, enflasyonun ise "belinin kırıldığının" söylendiği güzel ülkemizde ucuz ekmek kuyruğu görüntüler oldukça dikkat çekti.

Bir vatandaş tarafından çekilen ve İstanbul'un hangi ilçesinde olduğu belli olmayan görüntülerde çok sayıda vatandaşın ucuz ekmek alabilmek için kuyrukta beklediği görülüyor.



Görüntüleri çeken vatandaşın da ise "Bunlar daha iyi günleriniz" şeklinde yaptığı yorum ise dikkat çekti.