Çağdaş Atan'ın Kayserispor ile sözleşmesi devam ederken Başakşehir ile anlaşmasıyla ilgili süren davada deneyimli teknik adam haksız bulundu.

Sporx'ten Faruk Aydemir'in haberine göre; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Çağdaş Atan'ı sözleşme ihlali nedeniyle Kayserispor'a 8 milyon TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Tazminata ek olarak faiz tutarının da yansıtılacağı ve rakamın şimdilik 12 milyon TL'yi bulduğu ifade edildi.

Faizin işlemeye devam ettiği belirtilirken bu karar sonrası Çağdaş Atan'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.