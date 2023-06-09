Üçlü zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzin 2 lira 70 kuruş, motorin 1 lira 37 kuruş ve oto gaz da 67 kuruş zamlandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, birçok benzin istasyonunda kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Vatandaşlar, zamdan etkilenmemek için gece yarısından önce yoğun bir şekilde akaryakıt ikmali yapmak için istasyonlara akın etti. Bu durum, hem trafik yoğunluğunu artırdı hem de sürücülerin zamanını harcamasına sebep oldu.

Birçok sürücü, akaryakıt fiyatlarının gelecekte daha da artacağına dair endişeleriyle erken saatlerde kuyruğa girdi. Bazı istasyonlarda, araçların sıra beklemek için uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Kuyruklar nedeniyle şehir içinde yer alan istasyonların bulunduğu caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Uzmanlar, akaryakıt zamlarının vatandaşları olumsuz etkilemesinin yanı sıra, ekonomik dengeleri de bozabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yüksek akaryakıt fiyatları, ulaşım maliyetlerini artırarak toplumun genel yaşam standartlarını etkileyecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve buna bağlı olarak oluşan kuyruklar 2022 yılına damgasını vurmuştu. Peş peşe gelen zamlar nedeniyle 30 lirayı aşan akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından 20 liranın altına gerilemişti.

YENİ FİYATLAR

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,99 TL'ye, Ankara'da 24,35 TL'ye, İzmir'de 24,38 TL'ye yükselecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 22,11 TL'ye, Ankara'da 22,50 TL'ye, İzmir'de 22,52 TL'ye yükselecek.