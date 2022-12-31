31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fazla ücret tartışmasında silah ateşlendi

İstanbul Kadıköy'de taksiye binen yolcu, ücret nedeniyle tartıştığı sürücüyü silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 05:57
Takip Et

Ücret nedeniyle tartıştığı taksiciyi silahla yaraladı

Fazla ücret tartışmasında silah ateşlendi
+
Aa
-

Ticari taksi şoförü H.G. Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndan taksiye binen ve Kızıltoprak Mahallesi'ne gitmek isteyen yolcuyu alıp hareket etti.

Araç Bağdat Caddesi'ne geldiğinde inmek isteyen yolcu, ücreti fazla bulduğu gerekçesiyle taksiciyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen yolcu, taksi sürücüsünün bacağına ateş edip kaçtı.

H.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak çalışma başlattı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
2
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
3
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
4
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
5
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
6
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Tokatçı müdür görevden alındı
﻿Tokatçı müdür görevden alındı
﻿Tokatçı müdür görevden alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.