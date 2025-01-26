Ücret ödemeden kaçmaya çalıştı! Tekme tokat dövdü

Kaynak: İHA
Ücret ödemeden kaçmaya çalıştı! Tekme tokat dövdü

İstanbul Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü, yolcu olarak aldığı müşterinin taksinin ücretini ödemek istemeyince yol ortasında tekme tokat dövdü.

Olay, dün gece saatlerinde tem bağlantı yolu Esenyurt mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 THS 07 plakalı taksi sürücüsü bir yolcusunu olarak yoluna devam etti ancak Tem bağlantı yolunda yolcu inmek istedi.

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Sürücü, tutarı söyleyerek ücreti talep etti. Ücret ödemeyeceğini söyleyen yolcu kapıyı açıp kaçmaya çalıştı. Bu duruma sinirlenen sürücü, aşağı inerek yolcuyu tekme tokat dövmeye başladı. Aynı zamanda şahsın üzerini arayan taksici, ücretini almaya çalıştı. Yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen yolcu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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