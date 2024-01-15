Ücretli çalışan sayısı kasımda artış gösterdi

Kasım 2022 senesinde 14 milyon 833 bin 144 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023 senesinde yıllık bazda yüzde 1,8 artış göstererek 15 milyon 106 bin 556 kişiye kadar yükseldi.

İlgili ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,3 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 artmış oldu.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2023 senesinde bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Yine bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,5 azalış gösterirken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe ise değişim yaşanmadı.