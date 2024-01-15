Ücretli çalışan sayısı kasımda artış gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi
Ücretli çalışan sayısı kasımda artış gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Kasım 2022 senesinde 14 milyon 833 bin 144 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023 senesinde yıllık bazda yüzde 1,8 artış göstererek 15 milyon 106 bin 556 kişiye kadar yükseldi.

İlgili ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,3 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 artmış oldu.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2023 senesinde bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Yine bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,5 azalış gösterirken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe ise değişim yaşanmadı.

İlgili Haberler
FedEx, yeni bir e-ticaret platformu kuruyor
Garibanların dört gözle beklediği para buhar oldu
Aydınlatma direkleri şarj istasyonu oluyor
Son Haberler
MHP’nin 55 adayı daha açıklandı Gündem
MHP’nin 55 adayı daha açıklandı
Atatürk'ün 107 yıl önce bugün şehit verilen mevzilerde yapılan hatayı açıkladığı ortaya çıktı. Efsane Albay Aziz Ergen paylaştı Gündem
Atatürk'ün 107 yıl önce bugün şehit verilen mevzilerde yapılan hatayı açıkladığı ortaya çıktı. Efsane Albay Aziz Ergen paylaştı
Emziren annenin sütünü artırıyor. Karaciğer yağlanmasının önünü kesiyor. İşte şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Emziren annenin sütünü artırıyor. Karaciğer yağlanmasının önünü kesiyor. İşte şifa deposu ot
Havada bir anda ateş topu görüldü. Uzmanlar bile dondu kaldı Dünya
Havada bir anda ateş topu görüldü. Uzmanlar bile dondu kaldı
Galatasaray Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu
FedEx, yeni bir e-ticaret platformu kuruyor Ekonomi
FedEx, yeni bir e-ticaret platformu kuruyor
Başakşehir İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma başlattı. İsrail'e destek paylaşımı yapmıştı Spor
Başakşehir İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma başlattı. İsrail'e destek paylaşımı yapmıştı