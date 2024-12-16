Ücretli çalışan sayısına son durum ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ücretli çalışan sayısına son durum ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda düşerken, yıllık bazda artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumum, Ekim 2024 ücretli çalışan sayısını duyurdu. Buna göre aylık bazda yüzde 1,1 oranında düşüş yaşarken, yıllık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 448 bin 458 kişi iken, 2024 yılı Ekim ayında 15 milyon 837 bin 471 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde arttı.

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ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK AYNI KALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ekim ayında bir önceki aya göre aynı kaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

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