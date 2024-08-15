Ücretli çalışan sayısında artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseliş yaşandı. Bu artış yüzde 3,4 oranında oldu. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 82 bin 853 kişi olarak kayıtlardaydı. 2024 yılı Haziran ayında bu sayı 15 milyon 601 bin 552 kişiye yükseldi.



Ücretli çalışanların sektör bazında bakıldığında 2024 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 artış gösterdi. İnşaat sektöründe ise bu yükseliş yüzde 8,8, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 oldu.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,4 AZALDI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre düşüş yaşandı. Bu da yüzde 0,4 azalış olarak kayıtlara geçti.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde0,1 azaldı.