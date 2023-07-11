Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilmek amacıyla ücretli öğretmen başvurularının ne zaman başlayacağı ve ücretli öğretmenliğe nasıl başvurulacağı merak ediliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl farklı branşlardan ücretli öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerinde ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlüklerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından adaylara SMS olarak bildirilecek.

Adayların il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmesi gerekecek. Müracaatları olumlu değerlendirilenler, eylül ayı itibariyle görevlerine başlayabilecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ve ağustos aylarında alınıyor.

Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha sağlıklı olacaktır. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip etmelidir:

-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; Formasyonum var. , Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum., Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum. , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum. seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.