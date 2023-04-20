Ücretlisi devam ediyor Twitter'da mavi tik kaldırıldı

Bu işaret, Twitter'ın 2009 yılında başlattığı ve belirli kriterlere göre aktif, önemli ve gerçek hesapları bağımsız olarak doğruladığını gösteriyordu.

Ancak şimdi Twitter, yeni bir premium abonelik hizmeti olan Twitter Blue'yu tanıttı.

Twitter Blue, hesabınıza mavi bir onay işareti eklemenin yanı sıra Tweeti Düzenle gibi belirli yeni özelliklere erken erişim sunuyor.

Twitter Blue'ya abone olmak isteyenler aylık 8 ABD Doları veya yıllık 84 ABD Doları ödemek zorunda.

Abone olan hesaplar, uygunluk kriterlerini karşıladıkları takdirde mavi onay işaretini alacaklar.

Bu arada, eski doğrulama kriterlerine göre onaylanmış olan hesaplar ise mavi tiklerini kaybettiler. Bu durumda olan bazı hesaplar arasında The New York Times ve T24 de var.

Twitter Blue nedir?

Twitter Blue'un sunduğu özelliklerden bazıları şunlar:

- Tweeti Düzenle: Bu özellik, yayınlanan Tweetlerde 30 dakika içinde sınırlı sayıda değişiklik yapmanızı sağlıyor. Örneğin, güncelleme yapabilir, birini etiketleyebilir veya eklediğiniz medyaların sırasını değiştirebilirsiniz.

- Yer İmleri Klasörleri: Bu özellik sayesinde yer imlerine eklediğiniz Tweetleri klasörlere ayırabilir ve daha sonra kolayca bulabilirsiniz. Twitter Blue size sınırsız sayıda yer imi ve yer imi klasörü sunuyor.

- Özel Uygulama İkonları: Bu özellikle Twitter uygulamasının telefonunuzdaki ikonunu değiştirebilirsiniz. Birçok renkli seçenek arasından istediğinizi seçebilirsiniz.