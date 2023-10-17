Ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Resmi Gazete’nin kararıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu.

“Metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur, Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı? Ücretsiz mi?" sorularına yanıt geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak.

Karara göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaetkinlikleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sağlanacak.

Bu kapsamda, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro seferleri 29 Ekim Pazar günü ücretsiz yapılacak.

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