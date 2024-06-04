Ücretsiz tuvalet uygulaması yargıdan döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ücretsiz tuvalet uygulaması yargıdan döndü

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, yargıdan döndü. Mahkeme kararı vatandaşları üzdü.

Tuvaletin mevcut işletmecisinin yaptığı başvuru üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, halkın temel ihtiyaçlarına erişimini ücretsiz sağlaması amacı ile Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yaptıklarını açıklamıştı.

10 LİRALIK TUVALET ÜCRETİ ŞİKAYETLERE KONU OLMUŞTU

Cami tuvaletlerinin ücretinin 10 lira olması nedeni ile büyük tepki çeken umumi tuvaletlerin ücretsiz olması kararı vatandaşların yüzünü güldürmüştü. Ancak halkın yararına olan ücretsiz tuvalet uygulaması yargıdan döndü.

Tuvaleti işletenlerin açtığı dava sonucunda dava sonucu Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu karar, Şehreküstü Camii tuvaletlerinin ücretsiz hale gelmesini durdurdu.

'UYGULAMA DURAKSADI ANCAK YASAL ÇERÇEVEDE MÜCADEMİZ SÜRECEK'
İnsani bir ihtiyacı üzerinden para alınmasını doğru olmadığını savunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış ve tuvaletin kullanım hakkı verilmiş. İmzalanan sözleşmede ‘belediye gerek gördüğü halde yerin kullanımı iptal edilebilir’ maddesine uyarak sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz yapma kararı almıştık. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, bu uygulamamızı duraksamaya uğrattı. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Gerekli yasal yollar dahilinde, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması yönündeki mücadelemize kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

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