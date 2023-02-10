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En iyi ücretsiz VPN programları açıklandı

Kullanılabilecek en iyi ücretsiz VPN programları belli oldu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:27
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Ücretsiz VPN programları açıklandı

En iyi ücretsiz VPN programları açıklandı
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Sanal Özel Ağ (VPN), şifreli bir bağlantı aracılığıyla internette anonim olarak gezinmeyi sağlıyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, VPN’ler, kullanıcıların özel ağlara bağlanmasına izin veren bir teknolojidir. Engellenen veya sansürlenen web sitelerine ve hizmetlere erişmek için tercih edilir. Ayrıca internette anonim olarak gezinmeye izin verir. Fakat en popüler VPN uygulamaları belirli bir ücret karşılığında sunulur.

Ücretsiz VPN seçerken dikkat etmeniz gereken ilk kriter, doğrudan veya dolaylı yoldan abonelik maliyetlerinin olmamasıdır. Ayrıca VPN’lerin müşteri verilerini üçüncü taraflara satmaması da önemlidir. Listemizde en iyi ücretsiz VPN uygulamaları şu şekilde sıralandı:

Hapi VPN

Proton VPN

PrivadoVPN

Windscribe

TunnelBear

Atlas VPN.

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