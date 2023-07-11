Uçtu uçtu cari açık uçtu. Tükettiğin ürettiğinden fazla olursa sonuç bu olur

Cari açık mayıs ayında beklentilerin üzerine çıktı. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre cari açık 7 milyar 933 milyon dolar oldu. Söz konusu rakam, üretimden fazla tüketimin sonucu olarak görülüyor.

Uçtu uçtu cari açık uçtu. Tükettiğin ürettiğinden fazla olursa sonuç bu olur

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 283 milyon dolarlık açık oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2023'te cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 10 milyar 480 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 320 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 9 milyon dolar net giriş kaydetti.

7,4 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞI BELİRSİZ PARA

Kaynağı belirsiz para girişlerini gösteren net hata ve noksan mayısta -7,4 milyar dolar olurken; ocak-mayıs döneminde -13,69 milyar dolar oldu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

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