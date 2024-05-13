Uçurtma ipine takılan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.

Yol kenarında 3 çocuğun uçurtma uçurduğu sırada uçurtmanın ipi, caddeden motosikleti ile geçen sürücünün kafasına takıldı.

Kontrolünü kaybeden sürücü kaza yaparak yere düştü. İki çocuk kaza yerinden uzaklaşırken, sürücü çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı.

Bu sırada olay yerinde bulunan çocuğun üzerine yürüyerek tepki gösteren motosiklet sürücüsü, yerde bulunan uçurtmayı tekmeleyerek parçaladı.

Tepki anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaskı ve herhangi bir koruyucu ekipmanı bulunmayan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.