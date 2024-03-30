Uçurumun kıyısındaki türbeye ziyaretçi akını. Görenler hayrete düşüyor

Kaynak: İHA
Uçurumun kıyısındaki türbeye ziyaretçi akını. Görenler hayrete düşüyor
Sivas'ta uçurumun kıyısında kayalıklar üzerinde bulunan, Peygamber Efendimizin sancaktarlarından Abdulvahap Gazi hazretlerinin türbesi, Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı.

Sivas'ta Yukarı Tekke mevkiinde uçurumun kıyısında bulunan, Abdulvahap Gazi hazretlerinin türbesine Ramazan nedeni ile ziyaretçi akını yaşandı. Türbenin ziyaretçilerinden Kemal Baklacıbaşı, “Abdulvahap Gazi büyük bir zattır. Peygamber efendimizin sancağına nail olmuş çok değerli bir insan. Buraya gelmenin maneviyatı çok farklı, huzur veriyor. Geldiğimde huzur içinde oluyorum.” diyerek manevi duygularını dile getirdi.

Diğer bir ziyaretçi Erdal Polat ise, “Mübarek Abdulvahap Gazi hazretlerinin camisi ve türbesindeyiz. Kendisi burada şehit düşmüş bir zat. Tekkeye her cuma günü geliyorum. İnsan buraya gelince huzur doluyor diye konuştu. dedi.

turbe2.jpg

ABDULVAHAP GAZİ KİMDİR?

Kültür Bakanlığı kayıtlarında Abdulvahap Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılan ünlü bir ordu komutanı olarak geçiyor. Taberi ve İbnü’l Kesir, Abdulvahap Gazi’nin 731 yılında şehit düştüğünü ifade etmiştir. .Abdulvahap Gazi, Battal Gazi’nin ve Ahmet Turan Gazi’nin silah arkadaşı olarak biliniyor. Abdulvahap Gazi’nin Sivas’tan başka İznik, Elazığ ve Bayburt’ta da türbe ve makamları bulunuyor.

turbe3.jpg

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SANCAKTARI

Rivayetlere göre Abdulvahap Gazi, Peygamber Efendimizin sancaktarı arasında bulunuyor. Peygamber Efendimize ait mübarek emanetleri Malatya’ya gidip Battal Gazi’ye teslim eden kişi olarak biliniyor.

turbe5.jpg

Daha sonra Battal Gazi ve Ahmet Turan Gazi, Anadolu’yu İslamlaştırmak için birlikte hareket ediyorlar. Abdulvahap Gazi, Soğuk Çermik yakınlarındaki bir savaş sırasında Ahmet Turan Gazi ile birlikte şehit düşmüş; sel sularında kaybolmuştur. Daha sonra görülen bir rüyanın ardından cansız bedeni bulunmuş ve Yukarı Tekke’de uçurumun kenarında defnedilmiştir.

İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı genç kızdan acı sözler. 'Mültecilerin ülkemdeki kadın ve çocuklara neler yaptığını görebiliyorum'
Beşiktaşlı Omar Colley Türk Futbolu'nu 2 kelimeyle özetledi
Fatih Altaylı 'Yüzüne bakmam elini sıkmam' dediği ismi konuk aldı. Sebebini böyle açıkladı
Yeni emeklilik tablosu belirlendi. 1999-2008 arasındaki sigortalıların beklediği haber
Emekliden kesilecek miktar belli oldu SGK Uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi
Son Haberler
Seçimde oy verecek vatandaşları tanıyalım. Üç tane gezegen sayar mısınız? Gündem
Seçimde oy verecek vatandaşları tanıyalım. Üç tane gezegen sayar mısınız?
Mardin'de TIR devrildi. Taşıdığı büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi Gündem
Mardin'de TIR devrildi. Taşıdığı büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi
Hindistan'da sokak satıcısı mideleri bulandırdı: İçine mastürbasyon yaptığı ürünleri sattı Video
Hindistan'da sokak satıcısı mideleri bulandırdı: İçine mastürbasyon yaptığı ürünleri sattı
Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı Gündem
Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı
Ralliciler korkunç kazadan böyle kurtuldu Otomotiv
Ralliciler korkunç kazadan böyle kurtuldu
Almanya Bundesliga'da dev maç Dortmund'un. Bayern neye uğradığını şaşırdı Spor
Almanya Bundesliga'da dev maç Dortmund'un. Bayern neye uğradığını şaşırdı