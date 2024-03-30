Uçurumun kıyısındaki türbeye ziyaretçi akını. Görenler hayrete düşüyor

Sivas'ta Yukarı Tekke mevkiinde uçurumun kıyısında bulunan, Abdulvahap Gazi hazretlerinin türbesine Ramazan nedeni ile ziyaretçi akını yaşandı. Türbenin ziyaretçilerinden Kemal Baklacıbaşı, “Abdulvahap Gazi büyük bir zattır. Peygamber efendimizin sancağına nail olmuş çok değerli bir insan. Buraya gelmenin maneviyatı çok farklı, huzur veriyor. Geldiğimde huzur içinde oluyorum.” diyerek manevi duygularını dile getirdi.

Diğer bir ziyaretçi Erdal Polat ise, “Mübarek Abdulvahap Gazi hazretlerinin camisi ve türbesindeyiz. Kendisi burada şehit düşmüş bir zat. Tekkeye her cuma günü geliyorum. İnsan buraya gelince huzur doluyor diye konuştu. dedi.

ABDULVAHAP GAZİ KİMDİR?

Kültür Bakanlığı kayıtlarında Abdulvahap Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılan ünlü bir ordu komutanı olarak geçiyor. Taberi ve İbnü’l Kesir, Abdulvahap Gazi’nin 731 yılında şehit düştüğünü ifade etmiştir. .Abdulvahap Gazi, Battal Gazi’nin ve Ahmet Turan Gazi’nin silah arkadaşı olarak biliniyor. Abdulvahap Gazi’nin Sivas’tan başka İznik, Elazığ ve Bayburt’ta da türbe ve makamları bulunuyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SANCAKTARI

Rivayetlere göre Abdulvahap Gazi, Peygamber Efendimizin sancaktarı arasında bulunuyor. Peygamber Efendimize ait mübarek emanetleri Malatya’ya gidip Battal Gazi’ye teslim eden kişi olarak biliniyor.

Daha sonra Battal Gazi ve Ahmet Turan Gazi, Anadolu’yu İslamlaştırmak için birlikte hareket ediyorlar. Abdulvahap Gazi, Soğuk Çermik yakınlarındaki bir savaş sırasında Ahmet Turan Gazi ile birlikte şehit düşmüş; sel sularında kaybolmuştur. Daha sonra görülen bir rüyanın ardından cansız bedeni bulunmuş ve Yukarı Tekke’de uçurumun kenarında defnedilmiştir.