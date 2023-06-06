Üçüz bebekleri olan anneden hayırseverlere çağrı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Melisa ve Emrah Küçükkahraman çiftinin üçüz erkek bebekleri oldu. Fatih, Ömer ve Hakan isimleri verilen üçüzlerin annesi, hayırseverlerden bez ve kıyafet yardımı istedi.

Üçüz bebekleri olan anneden hayırseverlere çağrı

(İHA) Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan Emrah ve Melisa Küçükkahraman çiftinin üçüz bebekleri dünyaya geldi. Annenin ikinci gebeliği olan üçüz bebekler, sağlıklı bir şekilde doğdu.

Minik üçüzlere, Fatih, Ömer ve Hakan isimleri verildi. Üçüz bebek dünyaya getiren anne, hayırseverlerden bez ve kıyafet yardımı istedi.

Sungurlu’da Turan Mahallesi’nde yaşayan Emrah ve Melisa Küçükkahraman çiftinin sezaryen ile 3 erkek bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği ve sürecin takip edildiği bildirildi.

Etlik Şehir Hastanesinde üçüz bebek doğumunu gerçekleştiren doktorlar ise doğumu sağlıklı bir şekilde sonlandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"RABBİM BİZE BU HEDİYEYİ VERDİ"

Üçüz bebeklere sahip olduğu için mutlu olduğunu söyleyen anne Melisa Küçükkahraman, “Üçüz bebek sahibi olmak çok hoş bir şey. Allah'a çok şükürler olsun. Çok şükür ya Rabbim bize bu hediyeyi verdi. Bazen insanlar 1 tane istiyor ama Allah’a şükür olsun bize 3 tane gönderdi. Çok şükür sağlıklı çocuklarım” dedi.

İki haftada bir Ankara’ya kontrole gitmeleri gerektiğini belirten anne Melisa Küçükkahraman, hayırseverlerden bez ve kıyafet yardımı yapmalarını talep etti.

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