Kasko yaptırırken az prim ödenebilir mi? Ucuz kasko yaptırmak mümkün mü?

Yüksek kasko fiyatlarından şikâyetçi olan vatandaş daha uygun fiyat ödemek için ucuz kasko arıyor. Az prim ödenebilir mi ucuz kasko var mı gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ucuz kasko var mı? Ucuz kasko yaptırmak mümkün mü? Ucuz kasko nerede?

Fiyatların bu kadar yükseldiği dönemde uygun fiyata kasko yaptırmak mümkün mü? Kasko fiyatını ucuza getirmek için bazı ipuçlarını listeledik..

KASKO’NUN FİYATI NASIL DÜŞER?

İşte uygun fiyatlı kasko için bazı ipuçları…

-Genişletilmiş kaskodan vazgeçin.

- Kaskonun içindeki teminatlara tek tek bakın, gereksiz olanları çıkartın. Örneğin, sigara kullanılmıyorsa sigaranın verdiği zarar teminatını çıkarın. Aracınızı yurtdışında kullanmıyorsanız bu teminata da gerek yok.

-Kasko ana teminatlarından birini almazsanız, dar kasko yaptırın, fiyat bir anda yüzde 50 düşer.

-İstediğiniz tamirhanede hasar onarımı yapılsın diye ısrar etmeyin, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servislere götürürseniz fiyat düşer.

-İkame araç hizmetini ya da mini onarım hizmetini almayın, fiyat düşer.

-Sadece çalınma ve pert durumlarına karşı kasko yaptırır, ufak tefek hasarları cepten öderseniz kaskonun fiyatı yüzde 50 düşer.

-Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel tamirhaneleri tercih ederseniz kaskonun fiyatı yüzde 20-25 düşer.Özellikle araç yaşı biraz yüksek olan sigortalıların bu seçeneği tercih etmesini önerilir.

-Muafiyetli kasko yaptırırsanız, kaskonun fiyatı ciddi düşer.

-Kasko sigortasından bazı teminatları çıkartarak primi düşürmek mümkün. Örneğin, ikame araç istemez, ihtiyari mali mesuliyeti sınırsız yerine 2-3 milyon lira ile sınırlandırırsanız kaskonuzun bedeli yüzde 10 azalır, 10.000 liralık kaskonuz 9.000 liraya düşer.