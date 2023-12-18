Ucuz telefon için birbirlerini ezdiler. Kampanyalı ürünler için kıyasıya yarıştılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir AVM'de bir elektronik mağazası açılış nedeniyle indirim kampanyası düzenledi.

Mağaza, kampanyalı ürünlerin tanıtımının yapılmasından sonra yoğun bir müşteri izdihamıyla karşılaştı.

Kampanyalı ürünlerden almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar kasa önünde yığılınca, çalışanlar da zor anlar yaşadı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken kalabalıktan dolayı kimi vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşarken kimisi de fenalık geçirdi.