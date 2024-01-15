Ucuza akaryakıt satılacak saatler belli oldu. Almancılar için ucuz akaryakıt vakti

Kaynak: Haber Merkezi
Ucuza akaryakıt satılacak saatler belli oldu. Almancılar için ucuz akaryakıt vakti
Almanya’da akaryakıt fiyatları gün boyu değişiyor. Araç sahipleri, tasarruf etmek için en uygun zamanı arıyor. Ekonomi uzmanları, benzinin en ucuza satıldığı saatleri açıkladı.

Halktv'nin haberine göre, Almanya’da akaryakıt fiyatları, arz-talep dengesine göre gün içinde sürekli değişiyor. Bu durum, araç sahiplerinin cebini yakıyor. Peki, akaryakıt alırken nasıl tasarruf edebilirsiniz? Ekonomi uzmanları, yaptıkları araştırmalarla, Almanya’daki akaryakıt istasyonlarında benzinin en ucuza satıldığı saatleri ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, benzin fiyatları gün içinde ortalama 38 kez güncelleniyor. Bu güncellemeler, genellikle sabah, öğlen, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yapılıyor. Bu saatlerde, akaryakıt fiyatları arasında büyük farklar oluşabiliyor.

Uzmanlar, benzini en uygun fiyata almak için akşam saat 18:00 ila 22:00 arasını tercih etmenizi öneriyor. Bu saatlerde, akaryakıt istasyonları arasındaki rekabet nedeniyle fiyatlar düşüyor. Sabah saat 05:00 ila 08:00 arasında ise fiyatlar en yüksek seviyeye çıkıyor. İşte Almanya’daki akaryakıt istasyonlarında, benzini en ucuza alabileceğiniz saatler:

Sabah 09:00 ila 10:00 arası

Öğlen 12:00 ila 13:00 arası

Öğleden sonra 15:00 ila 16:00 arası

Akşam 20:00 ila 21:00 arası Bu saatlerde benzin alarak, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı kendinizi koruyabilir ve bütçenizi rahatlatabilirsiniz.

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