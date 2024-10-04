UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta oynanan maçlarla tamamladı.

Bu haftada Türk takımları galibiyet alamadı.

Galatasaray, Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin de Hollanda'da Twente ile oynadığı mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş ise evinde Almanya takımı Eintracht Frankfurt'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI SÖYLE:



Hoffenheim: 2 - Dinamo Kiev: 0

Olympiakos: 3 - Sporting Braga: 0

Maccabi Tel Aviv: 0 - Midtjylland: 2

Real Sociedad: 1 - Anderlecht: 2

Karabağ: 1 - Malmö: 2

RFS: 2 - Galatasaray: 2

Slavia Prag: 1 - Ajax: 1

Ferencvaros: 1 - Tottenham: 2

Lazio: 4 - Nice: 1

Rangers: 1 - Lyon: 4

Viktoria Plzen: 0 - Ludogorets Razgrad: 0

Elfsborg: 1 - Roma: 0

Porto: 3 - Manchester United: 3

Athletic Bilbao: 2 - AZ Alkmaar: 0

PAOK: 0 - FCSB: 1

Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3

Union Saint-Gilloise: 0 - Bodo/Glimt: 0

Twente: 1 - Fenerbahçe: 1