UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında müsabakalar tamamlandı. İşte sonuçlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta oynanan maçlarla tamamladı.

Bu haftada Türk takımları galibiyet alamadı.

Galatasaray, Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin de Hollanda'da Twente ile oynadığı mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş ise evinde Almanya takımı Eintracht Frankfurt'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI SÖYLE:

Hoffenheim: 2 - Dinamo Kiev: 0

Olympiakos: 3 - Sporting Braga: 0

Maccabi Tel Aviv: 0 - Midtjylland: 2

Real Sociedad: 1 - Anderlecht: 2

Karabağ: 1 - Malmö: 2

RFS: 2 - Galatasaray: 2
Slavia Prag: 1 - Ajax: 1

Ferencvaros: 1 - Tottenham: 2

Lazio: 4 - Nice: 1

Rangers: 1 - Lyon: 4

Viktoria Plzen: 0 - Ludogorets Razgrad: 0

Elfsborg: 1 - Roma: 0

Porto: 3 - Manchester United: 3

Athletic Bilbao: 2 - AZ Alkmaar: 0

PAOK: 0 - FCSB: 1

Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3

Union Saint-Gilloise: 0 - Bodo/Glimt: 0

Twente: 1 - Fenerbahçe: 1

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