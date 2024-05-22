UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı. Atalanta Leverkusen maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda final heyecanı yaşanıyor.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ve Leverkusen kozlarını paylaşacak. İrlanda'nın Dublin şehrindeki Dublin Arena’da oynanacak mücadele saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Rumen Istvan Kovacs.

Avrupa futbolunun en önemli iki numaralı organizasyonun final mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek. Atalanta - Bayer Leverkusen karşılaşması TV8,5 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

İki takımın ilk 11'leri belli oldu