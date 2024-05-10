UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Leverkusen bunu da başardı

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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Leverkusen bunu da başardı
Alman Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, Roma engelini geçip UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselirken rekora ortak oldu. Atalanta da Marsilya'yı eledi.

Xabi Alonso yönetiminde bu sezon harikalar yaratan Bayer Leverkusen, Alman Bundesliga'da namağlup şampiyon olmuştu. Alman ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde de adını finale yazdırıp önemli bir başarı daha yakaladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Roma finale çıkmak için karşılaştı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. İlk maçı da 2-0 kazanan Leverkusen finale yükselen taraf oldu. Maçta goller; 43. ve 66. dakikalarda Paredes'in penaltı vuruşları, 83. dakikada Mancini (K.K) ve 90+7. dakikada Stanisic'in atmasıyla geldi. Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

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Yarı finalin diğer eşleşmesinde Atalanta ve Marsilya karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi Atalanta, 30 ve 52. dakikalarda Ademola Lookman ile 90+5'te Bilal Toure'nin golleriyle 3-0 kazandı, finalde Bayer Leverkusen'in rakibi oldu. İki takım arasındaki ilk maç 1-1'lik sona ermişti.

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2024 Avrupa Ligi finalinin adı Leverkusen - Atalanta oldu. İki takım 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'daki Dublin Arena'da kupa için kapışacak.

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