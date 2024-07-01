UEFA Avusturya maçı sonrası cezayı kesti

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UEFA Avusturya maçı sonrası cezayı kesti

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 turu öncesinde dikkat çekici bir kararla iki hakemi görevden uzaklaştırdı.

EURO 2024'te yaşanan hakem hataları sonucunda, UEFA'nın iki İspanyol hakeme ceza verdiği bildirildi.

Son 16 Turu öncesinde UEFA, Fransa'nın Avusturya'yı 1-0 mağlup ettiği maçta önemli bir hata yapan İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'yu görevden aldı.

Maç sırasında Avusturya lehine verilmesi gereken bir korner yerine, Manzano'nun kale vuruşu kararı vermesi ve bu kararın ardından Fransa'nın gol bulması, Manzano'nun turnuvadan elenmesine neden oldu.

VAR HAKEMİ DE İHRAÇ EDİLDİ

Ayrıca, Macaristan'ın İskoçya'yı 1-0 yendiği maçta VAR hakemi olarak görev alan Alejandro Hernandez de, net bir penaltı pozisyonunda hakem Facundo Tello'yu monitöre çağırmadığı için turnuvadan ihraç edildi.

Hernandez'in bu kararı, maçın sonucunu doğrudan etkileyen bir diğer kritik hata olarak değerlendirildi. UEFA'nın bu iki hakeme yönelik aldığı kararlar, turnuvanın adalet anlayışına dair ciddi bir mesaj olarak yorumlandı.

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