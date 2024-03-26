UEFA Başkanı Ceferin'den milli takıma moral ziyareti

İsmail Er'in özel haberine göre, Milli Takımın Macaristan ile yaptığı özel karşılaşmayı izlemeye gelen UEFA Başkanı Ceferin, UEFA yönetim kurul üyesi Servet Yardımcı ile Macaristan Galatasaray'ın eski yöneticisi ve Macaristan'ın iş insanı Adnan Polat, Başbakanı Victor Orban'ın verdiği davete Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Victor Orban ile eski Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Güven'de katıldı.

Macaristan'ın ülke futbolunda başarılı bir performans yakaladığını söyleyen Başbakan Victor Orban UEFA Başkanı Ceferin davet sonrasında Macaristan-Türkiye milli maçını birlikte izlediler.

Ceferin, UEFA yöneticisi Servet Yardımcı ile istikrarlı bir çalışma içinde olduklarını belirtirken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de yoğun tempodan dolayı başarı diledi.