UEFA ceza verdi Servet Yardımcı ortaya çıktı

Kaynak: AA
UEFA ceza verdi Servet Yardımcı ortaya çıktı

Günlerdir sessiz kalan Servet Yardımcı'dan UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maç cezaya tepki geldi.

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a verilen 2 maç cezanın futbolun bağımsızlığına müdahale olduğunu söyledi.

Servet Yardımcı, yazılı açıklamasında, "UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada, maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir." ifadelerini kullandı.

"Futbolcumuz, EURO 2024'te kendisinin attığı gollerle çeyrek finale yükseldiğimiz ve 'Maçın Oyuncusu' seçildiği bir anın mutluluğunu Türk taraftarlarıyla kutladığı sırada, doğal bir sevinç paylaşımı yapmıştır." değerlendirmesinde bulunan Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

"Burada rakibini veya herhangi bir topluluğu incitebilecek unsur söz konusu değildir. Oyuncu, duygusunu maç sonrasında katıldığı basın toplantısında da doğal bir biçimde ifade etmiştir. Futbolcuların kutlama yöntem ve şekilleri herhangi bir grubu veya kitleyi aşağılayıcı olmadıkça ya da temel nezaket kurallarını ihlal etmedikçe cezalandırma olmamalıdır. Disiplin Kurulu, UEFA yönetiminden bağımsız ve kendi iç işleyişiyle karar alan bir kurul olmakla birlikte, çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine dair inancımı vurgulamak isterim. Türkiye olarak futbolun tüm güzelliklerini dünyaya izletmeye devam ettiğimiz EURO 2024'te oynayacağımız çeyrek final mücadelesinden önce hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeli, 'Bizim Çocuklar'ın final yolculuğuna her zamankinden daha fazla konsantre olmalıyız."

İlgili Haberler
Galatasaray Zaniolo'dan servet kazandı
UEFA'nın Merih Demiral kararı belli oldu. TFF'den flaş hamle
Son Haberler
İşte fakir Türkiye'nin resmi. Bedava tavuk döner kuyruğu Ekonomi
İşte fakir Türkiye'nin resmi. Bedava tavuk döner kuyruğu
Yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü. Nedenini duyanlar ‘Böyle anne olmaz olsun’ dedi Dünya
Yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü. Nedenini duyanlar ‘Böyle anne olmaz olsun’ dedi
ABD'de istihdam haziranda beklentilerin üzerinde gerçekleşti Dünya
ABD'de istihdam haziranda beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Temmuz'da fındık büyüklüğünde dolu Yerel Haberler
Temmuz'da fındık büyüklüğünde dolu
Dolar 3 lira birden değişecek. Piyasalarda büyük hareketlilik Ekonomi
Dolar 3 lira birden değişecek. Piyasalarda büyük hareketlilik
Kurtulmuş'tan UEFA'ya Demiral tepkisi Gündem
Kurtulmuş'tan UEFA'ya Demiral tepkisi
Bakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi Gündem
Bakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi