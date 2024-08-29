UEFA harekete geçti. Galatasaray'ı yıkacak ceza yolda

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UEFA harekete geçti. Galatasaray'ı yıkacak ceza yolda

Galatasaray - Young Boys maçında rakibine tekme atan Muslera için UEFA harekete geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

Galatasaray'ın bu hezimeti deprem etkisi yaratırken yankıları devam ediyor. Mücadelenin 87. dakikada Alan Virginius'un attığı golün ardından sinirlerine hakim olamayan Muslera gole sevinen rakibine tekme attı.

Yaptığı skandal hareketin ardından kırmızı kart gören Uruguaylı file bekçisi için UEFA harekete geçti.

Görüntüleri analiz etmeyi tamamlayan UEFA yetkililerinin Muslera'ya 3-4 maçlık bir ceza vermeye hazırlanıyor.

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