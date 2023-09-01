UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Konferans Ligi ön eleme ve play-off turlarındaki rakiplerini mağlup ederek grup aşamasına kalmaya hak kazanan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri Monaco’da düzenlenen kura çekiminde belli oluyor.

A Grubu: Lille, Slovan, O. Ljubljana, Klaksvik

B Grubu: Gent, M. Tel Aviv, Zorya, Breidablik

C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E Grubu: AZ, Aston Villa, L. Varşova, Zrinjski

F Grubu: Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G Grubu: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen

H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, S. Trnava, Nordsjaelland

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları 21 Eylül 2023'te başlayacak ve 14 Aralık 2023'e kadar devam edecek.

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