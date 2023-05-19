UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya gelecek.

Yarı final rövanş aşaması, iki maçla sona erdi.

İsviçre temsilcisi Basel, 2-1'in rövanşında mağlup ettiği Fiorentina'yı bu kez St. Jakob-Park Stadı'nda konuk etti.

Mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönettiği karşılaşmada, Fiorentina 35. ve 72. dakikalarda Nicolas Gonzalez'le, Basel ise 55. dakikada Muhammed Zeki Emduni'yle ağları sarstı ve müsabakadan 2-1 önde ayrılan İtalya ekibi mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Oyunun bu bölümünde 120+9'uncu dakikada Antonin Barak'ın golüyle skoru 3-1'e getiren Fiorentina turnuvada son iki takım arasına adını yazdırdı.

Diğer yarı final rövanş karşılaşmasında, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, West Ham United'ı AFAS Stadı'nda ağırladı.

Slovak hakem Ivan Kruzliak'in yönettiği mücadelede West Ham United, 90+4. dakikada Pablo Fornals'ın fileleri sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup etti.

İlk maçı da 2-1 kazanan İngiltere ekibi finale çıktı.

Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, 7 Haziran Çarşamba günü Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.